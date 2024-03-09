Маск обвиняет демократов в привлечении нелегальных иммигрантов для голосования Ирина ОрлонскаяВ своем недавнем заявлении американский миллиардер Илон Маск выразил обвинения в адрес демократов, утверждая, что они использовали нелегальных мигрантов для укрепления своего политического влияния.