Между тем, природа продолжает радовать нас повторным цветением деревьев и кустарников.🌸🌸🌸 Точно после августа сентябрь?🤷♀.
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Между тем, природа продолжает радовать нас повторным цветением деревьев и кустарников.🌸🌸🌸 Точно после августа сентябрь?🤷♀.