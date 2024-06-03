Повышение ключевой ставки ЦБ: мнения разделились. Обзор Банки.ру

ЦБ может повысить ключевую ставку уже в июне, ожидают треть участников консенсус-прогноза РБК. 18 из 30 опрошенных изданием экспертов считают, что ЦБ на заседании в июне с большей вероятностью оставит ставку 16% годовых, но ужесточит риторику.
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