Повышение ключевой ставки ЦБ: мнения разделились. Обзор Банки.ру

ЦБ может повысить ключевую ставку уже в июне, ожидают треть участников консенсус-прогноза РБК. 18 из 30 опрошенных изданием экспертов считают, что ЦБ на заседании в июне с большей вероятностью оставит ставку 16% годовых, но ужесточит риторику.