Барона взяли. Новый резонансный рейд на цыган навел шороху далеко за пределами Гатчинского района

как начали так и закончат... завтра все будут дома и гуд бай ленобласть... Россия широка и глубока.... поди найди...

Людмила Лиханова

В некоторых нераскрытых делах есть немало неопознанных ДНК так что эти вполне могут попасть в раскрытие преступлений. В любом случае теперь их ДНК и не только оа в базе данных и полиции и ФСБ, как, впрочем, и некоторые кто здесь прикалывается...поаккуратнее со словесами 🤣