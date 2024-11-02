Avia.pro - СМИ «Рейд века: бароны в ловушке, следствие находит кочевую лабораторию и тайник с миллионами» Сказки о кочевниках, перемещающихся по земле без привязки к дому, всегда вызывают загадочное восхищение.
Барона взяли. Новый резонансный рейд на цыган навел шороху далеко за пределами Гатчинского района
Комментарии
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Балу -
Давно пора этих диких обезьян по клеткам зоопарка распихать...
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7 час.
Сергей
как начали так и закончат... завтра все будут дома и гуд бай ленобласть... Россия широка и глубока.... поди найди...
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6 час.
Людмила Лиханова
В некоторых нераскрытых делах есть немало неопознанных ДНК так что эти вполне могут попасть в раскрытие преступлений. В любом случае теперь их ДНК и не только оа в базе данных и полиции и ФСБ, как, впрочем, и некоторые кто здесь прикалывается...поаккуратнее со словесами 🤣
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5 час.
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