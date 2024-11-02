Барона взяли. Новый резонансный рейд на цыган навел шороху далеко за пределами Гатчинского района

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Комментарии
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Балу -
Давно пора этих диких обезьян по клеткам зоопарка распихать...
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7 час.
Сергей
как начали так и закончат...  завтра все будут дома и гуд бай ленобласть...  Россия широка и глубока....  поди найди...
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6 час.
Людмила Лиханова
В некоторых нераскрытых делах  есть немало неопознанных ДНК так что эти вполне могут  попасть  в раскрытие преступлений. В любом случае теперь их ДНК и не только оа в базе данных и полиции и ФСБ, как, впрочем, и  некоторые кто здесь прикалывается...поаккуратнее со словесами 🤣
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5 час.

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