Медведев заявил, что «наезд» США на Иран ударил по кошелькам американцев

Главное в тезисах: Прямая речь: Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что агрессивный «наезд» США на Иран привёл к драматическим изменениям в мировой экономике, а рост цен на нефть и дизель «больно ударил» по американским налогоплательщикам.