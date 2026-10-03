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Мировое обозрение

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Медведев заявил, что «наезд» США на Иран ударил по кошелькам американцев

Медведев заявил, что «наезд» США на Иран ударил по кошелькам американцев

Главное в тезисах: Прямая речь: Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что агрессивный «наезд» США на Иран привёл к драматическим изменениям в мировой экономике, а рост цен на нефть и дизель «больно ударил» по американским налогоплательщикам.

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