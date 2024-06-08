Зрители Summer Game Fest 2024 не впечатлены: по опросу Джеффа Кейли, 39% оценили презент...

Зрители Summer Game Fest 2024 не впечатлены: по опросу Джеффа Кейли, 39% оценили презентации на “D” или ещё хужеНесмотря на впечатляющий рост зрительской аудитории, последний выпуск Summer Game Fest 2024 был встречен неоднозначной реакцией игрового сообщества.