Зрители Summer Game Fest 2024 не впечатлены: по опросу Джеффа Кейли, 39% оценили презент...

Зрители Summer Game Fest 2024 не впечатлены: по опросу Джеффа Кейли, 39% оценили презентации на “D” или ещё хужеНесмотря на впечатляющий рост зрительской аудитории, последний выпуск Summer Game Fest 2024 был встречен неоднозначной реакцией игрового сообщества.
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