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Царьград

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Ловушка для туристов: какое место называют самым опасным в Чёрном море

Ловушка для туристов: какое место называют самым опасным в Чёрном море

Почему у острова Суджук под Новороссийском гибнут люди.Краснодарский блогер Юрий Родригез обратил внимание на опасный участок Чёрного моря у Новороссийска.

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Комментарии
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Maxim
На дне остались русла древних рек, до затопления Черноморской трансгрессии, там реально - большой поток..
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1 м.