В Журиничах сорвутся сроки строительства спортивного комплекса

В населенном пункте Журиничи Брянского района нарушили сроки строительства спортивного комплекса. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 15 июня 2024 года, но в ходе проверки выяснилось, что некоторые этапы строительства не были выполнены.
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