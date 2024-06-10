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Новости Брянска

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В Журиничах сорвутся сроки строительства спортивного комплекса

В Журиничах сорвутся сроки строительства спортивного комплекса

В населенном пункте Журиничи Брянского района нарушили сроки строительства спортивного комплекса. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 15 июня 2024 года, но в ходе проверки выяснилось, что некоторые этапы строительства не были выполнены.

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