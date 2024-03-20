Зооволнтер Тарасенко: Пес Гаврюша погиб из-за безответственности людей

В Самарской области бездомный пес Гаврюша пострадал от действий бессердечных людей. Директор ветеринарного центра «ФлагманВет», директор подрядной организации «Добрые люди» Инна Тарасенко рассказала об этой истории, пишет телеканал «360».
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