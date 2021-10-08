Украинская певица пожаловалась на травлю на родине

Украинская поп-звезда Ани Лорак пожаловалась на травлю, которой она подверглась на родине. По ее словам, еще семь лет назад Украина показалась ей «тесной», однако это вызвало бурю негодования у соотечественников, которые начали ее оскорблять.
Украинская поп-звезда Ани Лорак пожаловалась на травлю, которой она подверглась на родине. По ее словам, еще семь лет назад Украина показалась ей «тесной», однако это вызвало бурю негодования у соотечественников, которые начали ее оскорблять.
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