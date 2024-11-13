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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Божович о том, что Карпин не уходит из «Ростова»: «Наверняка у него очень хорошие отношения с руководством. По потенциалу он мог бы работать в условной «Севилье»

55-летний специалист совмещает работу в сборной России и «Ростове» с марта 2022 года. Ростовский клуб Карпин впервые возглавил в 2017 году.

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