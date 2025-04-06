В Москве принудительно госпитализирован ударивший полицейского американец Татер

Суд в Москве удовлетворил просьбу врачей клинической больницы имени Н. А. Алексеева о принудительной госпитализации гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в России в нападении на полицейского, в связи с выявленным у него в ходе следствия психическим расстройством.
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