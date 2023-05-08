«Свиток Энтони» – иллюстрированная летопись тюдоровского флота

Первая книга Маккавейская, 15:3А было так, что после публикации на ВО материала «Средневековые корабли и средневековые миниатюры» целый ряд читателей попросили продолжить эту тему и рассказать о кораблях, пришедших на смену средневековым судам.
Первая книга Маккавейская, 15:3А было так, что после публикации на ВО материала «Средневековые корабли и средневековые миниатюры» целый ряд читателей попросили продолжить эту тему и рассказать о кораблях, пришедших на смену средневековым судам.
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