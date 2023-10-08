Проклятие «Ералаша»: почему юные звезды тележурнала уходили из жизни так рано

В СССР появление на телевидении было по-настоящему большим событием. Для юных актеров из тележурнала «Ералаш» роль в эпизоде была шансом на большое и светлое будущее, талантливые ребята становились знаменитыми мгновенно.
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