"Вы открыли 2й фронт только в 1944-м, чтобы победа не досталась нам одним" - Симоньян показала Майклу Бому, где его место

Автор из абзаца надул статьищу. Бедный-богатый Майкл просто груша для битья, который безуспешно просит гражданство России. Он наверное за давностью лет уже и забыл где находится Пиндостан. А что там происходит узнает в студии во время получения по сценарию очередных пиндюлей.

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Самое грустное из всего этого - таким как Блум хоть ссы в глаза, хоть говном с ног до головы измажь - не подействует, один хрен будут считать, что это пиндосы с мелкобритами одержали победу над германским фашизмом, потому что они "исключительные". Твари они исключительные.