СССР-Россия

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"Вы открыли 2й фронт только в 1944-м, чтобы победа не досталась нам одним" - Симоньян показала Майклу Бому, где его место

"Вы открыли 2й фронт только в 1944-м, чтобы победа не досталась нам одним" - Симоньян показала Майклу Бому, где его место

У Майкла Бома чаще всего прослеживается желание повыпендриваться, раздуть какой-нибудь факт с целью приукрашивания роли США в мире.

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Комментарии
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Александр Салтановский
мАйкл бУм - пиндосовское пучеглазое ЧМО! Спорить с таким ублюдком - попусту тратить своё время!
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14 час.
US
Uri Strukow
Автор из абзаца надул статьищу. Бедный-богатый Майкл просто груша для битья, который безуспешно просит  гражданство России. Он наверное за давностью лет уже и забыл где находится Пиндостан. А что там происходит узнает в студии во время получения по сценарию очередных пиндюлей.
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13 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Самое грустное из всего этого - таким как Блум хоть ссы в глаза, хоть говном с ног до головы измажь - не подействует, один хрен будут считать, что это пиндосы с мелкобритами одержали победу над германским фашизмом, потому что они &quot;исключительные&quot;. Твари они исключительные.
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12 час.

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