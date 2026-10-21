Росрыболовство предложило икру искусственно выращенной форели как альтернативу лососевой. Несмотря на снижение улова лосося на Дальнем Востоке в этом году, дефицит красной рыбы не ожидается благодаря заготовленным запасам и успешной путина прошлого года.