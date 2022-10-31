В ВСУ ввели денежные выплаты за пление российских военнослужащих для создания «обменного фонда»

Киев стремиться увеличить так называемый "обменный фонд" из взятых в плен военнослужащих российской армии, для этого украинским военным предлагают денежную награду за каждого взятого в плен россиянина.
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