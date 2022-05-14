Антонио Рюдигер: Был шанс остаться в «Челси», проблема не в санкциях

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, который близок к переходу в «Реал», рассказал, что мог задержаться и продлить контракт с лондонцами, несмотря на санкции, которые наложили на клуб и владельца Романа Абрамовича из-за конфликта России и Украины.