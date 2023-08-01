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Всё больше стран присоединяются к бойкоту «мирных переговоров» без России в Джидде

Всё больше стран присоединяются к бойкоту «мирных переговоров» без России в Джидде

Антироссийская коалиция и ее протеже из Украины умеют создать громкий геополитический «заголовок» без реального содержания.

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Комментарии
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лина любимцева
Разговор не будет идти о просто &quot;мирных переговорах без участия России&quot;. Это будет СГОВОР о попытке принуждения России к мирным переговорам в интересах УКРАИНЫ!! Россию будут принуждать исполнить требования украинской стороны, оказывая на нее давление и восстанавливая против России как можно больше стран, особенно ее сторонников. При этом будет  принято положение о ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЫ... То есть,  если Россия не  согласится на эти переговоры и на условия Украины, КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД ВСТУПИТ В ВОЙНУ ПРОТИВ РОССИИ  согласно этим гарантиям!!  Вот что это будет за сборище в Джидде. ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО!!
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15 час.
лл
лина любимцева
Да, вы все правильно написали!!
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15 час.

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