Всё больше стран присоединяются к бойкоту «мирных переговоров» без России в Джидде

лина любимцева

Разговор не будет идти о просто "мирных переговорах без участия России". Это будет СГОВОР о попытке принуждения России к мирным переговорам в интересах УКРАИНЫ!! Россию будут принуждать исполнить требования украинской стороны, оказывая на нее давление и восстанавливая против России как можно больше стран, особенно ее сторонников. При этом будет принято положение о ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЫ... То есть, если Россия не согласится на эти переговоры и на условия Украины, КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД ВСТУПИТ В ВОЙНУ ПРОТИВ РОССИИ согласно этим гарантиям!! Вот что это будет за сборище в Джидде. ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО!!