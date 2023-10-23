Народные приметы и праздники 24 октября 2023 года: Феофан Исповедник — что нельзя делать в этот день Анна ФедороваВо вторник, 24 октября 2023 года, верующие с отданным почтением вспоминают священнослужителя Феофана.
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