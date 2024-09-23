Еженедельный мониторинг соблюдения условий Соглашения

Еженедельный мониторинг соблюдения условий СоглашенияМинпром Крыма на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения условий Соглашения по стабилизации цен на социально значимые продукты.
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