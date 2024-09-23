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Еженедельный мониторинг соблюдения условий Соглашения

Еженедельный мониторинг соблюдения условий Соглашения

Еженедельный мониторинг соблюдения условий СоглашенияМинпром Крыма на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения условий Соглашения по стабилизации цен на социально значимые продукты.

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