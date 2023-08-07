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Джозеф, Бриссетт и Пангос не сыграют за Канаду на ЧМ-2023, участие Мюррэя под вопросом

Расширенный состав сборной Канады на ЧМ-2023 претерпел изменения. Кори Джозеф решил покинуть команду, чтобы сосредоточиться на подготовке к сезону НБА с «Голден Стэйт», Ошэй Бриссетт из «Бостона» не сыграет на чемпионате мира из-за проблем с коленом.

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