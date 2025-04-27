Новости внутренней и внешней политики в России

Врио командира 810-й бригады морских пехотинцев ВС РФ пообещал президенту России лидеру Владимиру Путину, что разрозненные скопления и одиночные боевые единицы противника в Курской области в ближайшее время будут ликвидированы.