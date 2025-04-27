Врио командира бригады морпехов доложил Путину об обстановке в Курской области

Врио командира 810-й бригады морских пехотинцев ВС РФ пообещал президенту России лидеру Владимиру Путину, что разрозненные скопления и одиночные боевые единицы противника в Курской области в ближайшее время будут ликвидированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии