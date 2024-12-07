«Даже страховая не покроет»: во Владивостоке водитель «Прадо» устроил ДТП с «Лейкой»

Во Владивостоке очередное ДТП привело к затору. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с элитной иномаркой Lexus в микрорайоне «Снеговая Падь», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».