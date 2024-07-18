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Житель Шадринска предстанет перед судом за кражу с банковского счета

Житель Шадринска предстанет перед судом за кражу с банковского счета

Следственный отдел по городу Шадринску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с банковского счета.

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