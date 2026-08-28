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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамуш впервые забил за «Милан» – «Венеции» дома. Форварда купили за 75 млн евро у «ПСЖ»

Нападающий Гонсалу Рамуш забил первый гол за « Милан », отличившись на 69-й минуте матча 2-го тура Серии А против «Венеции» (2:0).

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