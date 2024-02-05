ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 828 подписчиков

Трамп пообещал закрыть границу США в случае своей победы на выборах

Трамп пообещал закрыть границу США в случае своей победы на выборах

Экс-глава США, кандидат в президенты Дональд Трамп 4 февраля в интервью телеканалу Fox News заявил, что если вновь будет избран американским лидером, то закроет границу страны, а также начнет массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх