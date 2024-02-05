Трамп пообещал закрыть границу США в случае своей победы на выборах

Экс-глава США, кандидат в президенты Дональд Трамп 4 февраля в интервью телеканалу Fox News заявил, что если вновь будет избран американским лидером, то закроет границу страны, а также начнет массовую депортацию нелегальных мигрантов.
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