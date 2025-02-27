Глава Xbox хвалит Switch 2, Valve готовит VR-шлем за $1200, Dragon Age: The Veilguard на халяву… Ян и е...

Глава Xbox хвалит Switch 2, Valve готовит VR-шлем за $1200, Dragon Age: The Veilguard на халяву…Ян и его копии проходят The Alters в новом трейлере The Alters, инсайдер и датамайнер Максим Полетаев поделился последними планами Valve, система Nemesis из Middle-earth: Shadow of War остаётся в руках Warner Bros.
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