Что будет с инвестициями в недвижимость в ближайшее время

Рынок недвижимости в 2026 году уже нельзя оценивать по привычной логике последних нескольких лет. Инвестор сегодня одновременно сталкивается с высокой стоимостью заемных денег, изменением структуры спроса и заметно более дорогим предложением качественных объектов.