Как Советский Союз, так и нацистская Германия в 30-х годах ХХ столетия вели серьезную борьбу за нравственность своих граждан.
Эротические фото Третьего рейха
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ИП
Игорь Петров
Немецкое порно?
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8 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В годы Второй мировой войны каждому военнослужащему германской армии выдавали по 5-ть талонов на посещение публичного дома в месяц. Сотрудницы борделей считались государственными служащими, получали форму, пайки. 8-ми часовой рабочий Обслуживали по 30-ть обычных военнослужащих в день.
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3 час.
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