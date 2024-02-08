Эротические фото Третьего рейха

АЗ

Андрей Зарубкин

В годы Второй мировой войны каждому военнослужащему германской армии выдавали по 5-ть талонов на посещение публичного дома в месяц. Сотрудницы борделей считались государственными служащими, получали форму, пайки. 8-ми часовой рабочий Обслуживали по 30-ть обычных военнослужащих в день.