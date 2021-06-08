Экзаменаторы регистрационных подразделений Кабардино-Балкарии проводят дополнительные инструктажи с будущими водителями

Автоинспекторы совместно с сотрудниками регистрационно-экзаменационного подразделении № 2 ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике посетили несколько автошкол г.

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