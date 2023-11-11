Атомоход «Князь Пожарский» спустят на воду в декабре

Атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Пожарский», строящийся на северодвинском предприятии «Севмаш», во второй половине декабря будет выведен из эллинга и спущен на воду.
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