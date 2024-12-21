Какие 4 знака зодиака столкнуться с переменами и трансформацией до 2026 года

Жизнь часто преподносит сюрпризы, и не всегда они соответствуют нашим тщательно выстроенным планам. Нам свойственно стремиться к стабильности и ожидаемому порядку, но порой судьба вносит коррективы, и мы оказываемся перед совершенно новыми вызовами и возможностями.
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