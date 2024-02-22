Какие сигналы содержит Протокол ФРС?

В среду ночью был опубликован Протокол заседания ФРС, прошедшего на прошлой неделе. На нем ставка была оставлена без изменений с комментариями отказа от ее снижения до тех пор, пока Регулятор не убедится в том, что экономика перешла в фазу замедления инфляции.
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