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Александр Беглов призвал петербуржцев прийти на выборы

Александр Беглов призвал петербуржцев прийти на выборы

Как сообщает пресс-служба Смольного, Александр Беглов обратился к петербуржцам с призывом прийти на избирательные участки в один из трёх дней голосования – 18, 19 или 20 сентября.

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