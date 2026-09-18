Александр Беглов призвал петербуржцев прийти на выборы

Как сообщает пресс-служба Смольного, Александр Беглов обратился к петербуржцам с призывом прийти на избирательные участки в один из трёх дней голосования – 18, 19 или 20 сентября.
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