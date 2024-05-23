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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Центр» поддержали наступление мотострелков на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» поддержали наступление мотострелков на Авдеевском направлении

Выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов они подавили огневые точки, замаскированные в лесополосе на маршруте наступления штурмовых отрядов.

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