Москвичи потеряли три машины за неуплату штрафов: как не стать следующим?

В Москве три автомобиля оказались на спецстоянке из-за неуплаченных штрафов. Как сообщает Москва24, сотрудники Дептранса и судебные приставы выявили троих автовладельцев, которые игнорировали требования по оплате штрафов за нарушения ПДД.