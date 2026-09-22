Москвичи потеряли три машины за неуплату штрафов: как не стать следующим?

В Москве три автомобиля оказались на спецстоянке из-за неуплаченных штрафов. Как сообщает Москва24, сотрудники Дептранса и судебные приставы выявили троих автовладельцев, которые игнорировали требования по оплате штрафов за нарушения ПДД.
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