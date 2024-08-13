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Царьград

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Путин поручил генерал-полковнику Дюмину полное руководство Курской операцией

Путин поручил генерал-полковнику Дюмину полное руководство Курской операцией

Президент России назначил своего помощника координатором разгрома ВСУ в Курской области.Помощник президента генерал-полковник Алексей Дюмин назначен в Курскую область координировать действия Вооруженных, силовых структур и местных властей в полном объеме.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
А где Квашня или уже сняли?
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13 час.
Катерина
Официально информация о назначении Алексея Дюмина координатором Курской операции не подтверждена.  Но на  МТ все всё  уже  знают.
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13 час.
Анфиса Иванова
И даже центральные ТВ-новости об этом молчат...  Но почему?!
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8 час.

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