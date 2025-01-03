♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Секс или алкоголь? Конечно, секс! Но после алкоголя.Мне ничего не хоч...
  • Зинаида Антонцева
    У меня в молодости, в советское время, была начальница, заведующая отделением, хирург, о которой подчиненные ей мужчи...Новый тип молодых...
  • Игорь Михайлович
    с одел/надел ещё можно смириться, но вот англицизмы, которые повсюду, и даже в речах официальных лиц и дикторов сми -...Грамотеи!!!

Грамотеи!!!

Грамотеи!!!

А помните, ещё совсем недавно всем было абсолютно наплевать на эти ваши "надеть-одеть". Все говорили как хотели, я сам лично считал, что «надеть» это как-то по деревенски что-ли звучит, никто никого не поправлял с торжествующим злорадством, не пояснял, в чём там роковая ошибка сокрыта и ключевая разница где, не приводил смешных примеров нелепости непонимания столь очевидных вещей и не поражался вопиющему уровню невежества собеседника, попутавшего этот лингвистический рамс, все поголовно были культурными и образованными людьми и мир был светел и добр к нам и Бог ласково улыбался из-за облаков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ина Куликова
Нууу, ребята, с безграмотности начинается падение, переходящее в отсутствие уважения к культуре. Что можно требовать от мигрантов, когда носители язъка его не знают, не уважают и не используют как полагается
Ответить
13 час.
Игорь Михайлович
с одел/надел ещё можно смириться, но вот англицизмы, которые повсюду, и даже в речах официальных лиц и дикторов сми - раздражают.. )
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх