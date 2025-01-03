А помните, ещё совсем недавно всем было абсолютно наплевать на эти ваши "надеть-одеть". Все говорили как хотели, я сам лично считал, что «надеть» это как-то по деревенски что-ли звучит, никто никого не поправлял с торжествующим злорадством, не пояснял, в чём там роковая ошибка сокрыта и ключевая разница где, не приводил смешных примеров нелепости непонимания столь очевидных вещей и не поражался вопиющему уровню невежества собеседника, попутавшего этот лингвистический рамс, все поголовно были культурными и образованными людьми и мир был светел и добр к нам и Бог ласково улыбался из-за облаков.
Грамотеи!!!
Комментарии
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Ина Куликова
Нууу, ребята, с безграмотности начинается падение, переходящее в отсутствие уважения к культуре. Что можно требовать от мигрантов, когда носители язъка его не знают, не уважают и не используют как полагается
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13 час.
Игорь Михайлович
с одел/надел ещё можно смириться, но вот англицизмы, которые повсюду, и даже в речах официальных лиц и дикторов сми - раздражают.. )
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8 час.
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