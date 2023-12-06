Вильфанд заявил об опасной погоде в большинстве регионов России: "Посинели от холода"

Аномальное и опасное похолодание ожидается в большинстве регионов России с 6 по 10 декабря. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура упадёт на 7-23 градуса ниже нормы.
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