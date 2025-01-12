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«Мазут разъедает даже перчатки»: воспитатель из Орла рассказала о чистке черноморского побережья

«Мазут разъедает даже перчатки»: воспитатель из Орла рассказала о чистке черноморского побережья

Орёл не остался в стороне от экологической катастрофы на черноморском побережье. Неравнодушные орловцы отправились на юг, чтобы вместе с жителями других регионов помочь очистить берег от мазута, который толстым слоем сковал пески Краснодарского края и погубил не одну сотню животных.

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