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"Торнадо пришел к нам": как выглядит разнесенный ураганом Краснощековский район. Фото

"Торнадо пришел к нам": как выглядит разнесенный ураганом Краснощековский район. Фото

Поваленные деревья, снесенные крыши домов, перевернутые автоприцепы, смешанные с грязью посадки в огородах и поврежденные линии электропередачи – таковы последствия пролетевшего над Краснощековским районом Алтайского края урагана вечером 21 июля.

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