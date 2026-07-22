"Торнадо пришел к нам": как выглядит разнесенный ураганом Краснощековский район. Фото

Поваленные деревья, снесенные крыши домов, перевернутые автоприцепы, смешанные с грязью посадки в огородах и поврежденные линии электропередачи – таковы последствия пролетевшего над Краснощековским районом Алтайского края урагана вечером 21 июля.
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