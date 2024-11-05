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Экс-разведчик США узнал о масштабных потерях западного оружия в Одессе

Экс-разведчик США узнал о масштабных потерях западного оружия в Одессе

По словам Риттера, взрывы в Одессе уничтожили большое количество военных грузовБывший американский разведчик Скотт Риттер узнал, что в Одессе Украина потеряла неимоверное количество западного оружия.

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