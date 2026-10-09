Anthropic запретила оскорблять Claude

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Компания Anthropic внесла изменения в свою политику, запретив оскорбления в адрес нейросети Claude и ее использование для пропаганды и разработки оружия.
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