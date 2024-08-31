Во Франции назвали условие для завершения конфликта на Украине

У европейских стран мало шансов оказать решающее влияние на завершение украинского конфликта. Реальным поводом для его окончания станет понимание элитами в США масштабов понесенных ими потерь, заявил преподаватель парижского Университета Сержи и основатель ассоциации Institut Brennus, историк Эдуар Юссон в беседе с ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии