Мать актрисы Лизы Арзамасовой подарила 2-летнему внуку «Мерседес

Мать Елизаветы Арзамасовой подарила своему 2-летнему внуку автомобиль «Мерседес». Звезда телесериала «Папины дочки» поделилась видеороликом двухлетнего Льва в детском электромобиле со своими подписчиками, подчеркнув: «Бабушкин подарок.
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