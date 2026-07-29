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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухометов стал ассистентом генменеджера «Шанхая»

Ильдар Мухометов назначен ассистентом генерального менеджера «Шанхая». Ранее он работал спортивным директором в «Барысе», ассистентом генменеджера в ЦСКА, генменеджером «Адмирала» и спортивным директором «Академии Михайлова», с 2025 по 2026 год он занимал аналогичную должность в «Ладе».

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