Мухометов стал ассистентом генменеджера «Шанхая»

Ильдар Мухометов назначен ассистентом генерального менеджера «Шанхая». Ранее он работал спортивным директором в «Барысе», ассистентом генменеджера в ЦСКА, генменеджером «Адмирала» и спортивным директором «Академии Михайлова», с 2025 по 2026 год он занимал аналогичную должность в «Ладе».