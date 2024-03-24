Военные эксперты утверждают, что президент России Владимир Путин может рассмотреть возможность уничтожения Великобритании в потенциальной Третьей мировой войне, пишет газета The Mirror в своей публикации от 21 марта.
Путин ударит «Сарматом» по королевству, к которому испытывает особую неприязнь
Комментарии
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Олег Самойлов
Те, кто в наглосраксии живет, ДАВНО уже НЕ русские!
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4 час.
Олег Самойлов
Кого жалко? наглосраксенцев? Земля много не потеряет, если несколько десятков миллионов наглосраксов пойдет рыбу кормить!
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4 час.
Олег Самойлов
Народ! Наглосраксия достаточно ссыклива и вякать мгновенно перестанет, если в пиндосрани в пятиугольнике "вдруг" "случайно" окажется массогабаритный вариант боеголовки в инертном снаряжении! Сразу будут отменены всякие сранкции, мигом доллляр превратится в туалетную бумагу, а карол с каролихой наглосранцевские найдут работу в каком-нить городишке в России в качестве уборщицы и дворника!
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4 час.
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