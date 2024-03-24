Путин ударит «Сарматом» по королевству, к которому испытывает особую неприязнь

Те, кто в наглосраксии живет, ДАВНО уже НЕ русские!

Кого жалко? наглосраксенцев? Земля много не потеряет, если несколько десятков миллионов наглосраксов пойдет рыбу кормить!

Олег Самойлов

Народ! Наглосраксия достаточно ссыклива и вякать мгновенно перестанет, если в пиндосрани в пятиугольнике "вдруг" "случайно" окажется массогабаритный вариант боеголовки в инертном снаряжении! Сразу будут отменены всякие сранкции, мигом доллляр превратится в туалетную бумагу, а карол с каролихой наглосранцевские найдут работу в каком-нить городишке в России в качестве уборщицы и дворника!