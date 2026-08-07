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«Элита» и смертники: ВСУ выстраиваются по лекалам ОУН – Уралов

«Элита» и смертники: ВСУ выстраиваются по лекалам ОУН – Уралов

Украинская армия разделена на два крупных лагеря: насильно мобилизованные, гибнущие на передовой, – и «элитные» подразделения идейных бандеровцев, которые из глубокого тыла дроновыми ударами терроризируют гражданских.

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