Украинская армия разделена на два крупных лагеря: насильно мобилизованные, гибнущие на передовой, – и «элитные» подразделения идейных бандеровцев, которые из глубокого тыла дроновыми ударами терроризируют гражданских.
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