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Роб Фонт заменит Нурмагомедова в поединке против Сэндхагена

Роб Фонт заменит Нурмагомедова в поединке против Сэндхагена

В ночь на 6 августа в Нэшвилле, штат Теннесси, состоится турнир UFC Fight Night. В главном событии вечера пройдет поединок между Робом Фонтом и Кори Сэндхагеном.

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